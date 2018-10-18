Сбербанк открыл счет для помощи пострадавшим в Керчи

Сбербанк открыл благотворительный счёт для помощи пострадавшим в трагедии в Керчи, полученные средства направят на лечение и восстановление пострадавших.

Банк выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии: "Сочувствуем всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами".

В сообщении указаны реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для помощи пострадавшим

В среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу​​​. Погиб 21 человек (16 студентов и пять работников колледжа), пострадали более 50.

Спецгруппа следователей сейчас восстанавливает подробную картину массового убийства, изучает личность преступника и его связи. Многим экспертам кажется невероятным, что замкнутый 18-летний студент мог организовать такое преступление. Уже известно, что он хорошо разбирался в компьютерах, отлично - в химии и огнестрельном оружии. Он без труда прошел медобследование и спецподготовку для получения лицензии. Ни у одного специалиста он не вызвал ни малейших подозрений.