Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией в Керчи и дал ряд поручений

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины, повлекшие трагические события в Керчи. Следствие изучит как обстановку в семье студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже, так и круг его общения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Крым в связи с массовым убийством, произошедшим в Керченском политехническом колледже 17 октября. Он провел совещание, на котором заслушал доклад о первых результатах расследования и дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода следствия. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Так, он поручил выяснить причину агрессии нападавшего. "Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия", — сказал он.

Также следователям предстоит выяснить психологическую обстановку в стенах колледжа, круг общения Рослякова и организацию педагогической и психологической работы с ним и с другими учащимися.

Также следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном учреждении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в колледже стала результатом глобализации. "В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах ", — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По его словам, глобальная реакция на меняющиеся условия, в том числе и в виртуальном пространстве, оказалась недостаточной.

"Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", — пояснил Владимир Путин.