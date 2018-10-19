Американец, пославший ядовитые семена Трампу и Путину, заявил о желании дать сигнал

Житель американского штата Юта, который отправил президентам США и России конверты с семенами клещевины, из которых получают яд рицин, предстал перед судом и заявил о своей невиновности.

Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить пожизненное тюремное заключение. Суд по его делу, как ожидается, начнется в Солт-Лейк-Сити в декабре. До начала процесса американец останется под стражей, сообщает ТАСС.

Уильям Клайд Аллен задержан в начале октября. После ареста он сообщил следователям, что разослал конверты с семенами клещевины Трампу, главе Пентагона, начальнику штаба ВМС и директору ФБР. Он также продемонстрировал фотографии, которые это якобы подтверждают. Американец также заверил следователей, что такие же конверты он разослал президенту России и королеве Великобритании.

Аллен объяснил свои действия желанием "дать сигнал". В чем именно он заключался, американец не пояснил.

Рицин, который получают из плодов клещевины обыкновенной, в шесть раз ядовитее цианистого калия и не имеет запаха. Противоядия не существует.

Нынешняя посылка писем с отравляющим порошком – не первая в истории США. Так, в 2013 году несколько человек из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать президенту Бараку Обаме и другим высокопоставленным лицам США письма с рицином. Конверты с такой же отравой получал и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В 2003 году в Лондоне была обнаружена подпольная фабрика по производству рицина.