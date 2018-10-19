Бразильская Партия трудящихся просит суд снять Болсонару с выборов президента

Партия трудящихся, представитель которой претендует на пост президента Бразилии, подала жалобу в Высший электоральный суд страны с требованием снять с выборов ультраправого кандидата Жаира Болсонару.

Ранее местные СМИ сообщали, что близкие к Болсонару бизнесмены заключили контракт с технологическими компаниями для распространения в группах Whatsapp сотен тысяч сообщений, которые могли повлиять на результаты первого тура президентских выборов​​​, сообщает РИА Новости.

Партия трудящихся говорит о практике злоупотребления Болсонару экономическими возможностями, чтобы вызвать неравновесие сил на выборах, просит суд запретить ему занимать выборные должности в течение восьми лет. Сам Болсонару свою причастность к нарушениям отрицает.

Кроме того, он заявил, что не будет участвовать в дебатах перед вторым туром выборов, ссылаясь на рекомендации врачей и угрозу своему здоровью (в сентябре он был ранен ножом на предвыборном мероприятии).

Второй тур выборов пройдет 28 октября. В нем будут участвовать Болсонару и кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад.