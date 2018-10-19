Президент России прибыл с государственным визитом в Узбекистан

В пятницу в Ташкенте Владимир Путин проведет переговоры с президентом Узбекистана, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов. Лидеры двух стран также примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

Кроме того, президенты дадут старт началу реализации проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту, сообщает ТАСС.

В предыдущий раз Владимир Путин посещал Узбекистан в июне 2016 года (тогда были заключены пять соглашений о сотрудничестве в различных областях: от военно-технической до гуманитарной), а также приезжал сюда в сентябре того же года, чтобы почтить память скончавшегося президента Ислама Каримова.

Основной импорт в РФ из Узбекистана — текстиль, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства, сообщает ТАСС.