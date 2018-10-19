Пожар в жилом доме Екатеринбурга потушен

Пожар в многоэтажном доме в Екатеринбурге полностью ликвидирован. Пострадали трое детей, один из них госпитализирован.

Пожар в 16-этажном жилом доме начался накануне вечером. Загорелись кладовые помещения. Огонь распространился с 9-го по 16-й этаж. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Всего было эвакуировано около 200 человек. В результате ЧП пострадали три маленьких ребенка.

Люди уже начали возвращаться в свои квартиры. Спасатели сообщили, что сами квартиры не пострадали и охранялись полицией до момента прихода и проверки их хозяевами.

Назначена экспертиза, чтобы узнать причину возгорания. Отрабатываются различные версии от замыкания электропроводки до нарушения правил эксплуатации электроприборов, и другие версии.