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19 октября 201805:20

Полицейский вернул к жизни пенсионера, которому стало плохо на борту самолета

Global Look Press

Замначальника медико-санитарной части МВД России по Хабаровскому краю Алексей Иванов реанимировал 83-летнего пассажира самолета, летевшего в Новосибирск, у которого из-за сердечного приступа остановилось дыхание.

Инцидент произошел в воздухе на борту самолета, следовавшего рейсом в Новосибирск из Хабаровска ​​​. Стало плохо 83-летнему пассажиру. Командир экипажа решил совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту – в Чите.

Тем временем Алексею Иванову удалось реанимировать пенсионера, возобновить дыхание и передать его врачам, прибывшим к трапу самолета, сообщает РИА Новости.

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