Отозвана лицензия у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВостСибтранскомбанк.

Проблемы в деятельности иркутского банка (301-е место в банковской системе РФ) возникли из-за незначительного запаса собственных средств и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков.

Долгое время банк проводил непрозрачные сделки и "фиктивные" операции, вывел активы в размере более 130 млн рублей сообщает РИА Новости.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, хотя за последние 12 месяцев ЦБ требовал это девять раз.

В "ВостСибтранскомбанк" назначена временная администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов.