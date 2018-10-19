Обжорство меняет историю: "последний день Помпеи" случился не в августе, а в октябре

Катастрофическое извержение Везувия, погубившее римские города Помпеи, Геркуланум, Стабии и Оплонтис, произошло 24 августа 79 года. Или нет? Веками историки доверяли одному авторитетному письменному источнику – рассказу Плиния Младшего, знаменитого очевидца событий. Однако в октябре этого года археологи сообщили, что обнаружили в Помпеях другой источник, не менее письменный и не менее авторитетный: дурацкую, но от этого не менее подлинную надпись на стене, сделанную углем в октябре 79 года. То есть через два месяца после того, как «все умерли», согласно Плинию Младшему.

«Ты просишь меня описать тебе гибель моего дяди, для того чтобы ты мог с большей точностью поведать об этом потомству. Я очень тебе признателен: предвижу, что смерти его суждена бессмертная слава, если ты прославишь ее в твоих работах. Хотя он нашел свой конец одновременно с уничтожением стольких прекрасных местностей, с памятным по своему несчастью разрушением целых городов, с гибелью их населения, в силу чего ему суждена вечная память…» — так начинается письмо Плиния Младшего, написанное через 25 лет после извержения и адресованное историку Тациту. «Дядя» — это Плиний Старший, автор знаменитой «Естественной истории». «Разрушение целых городов» — это извержение Везувия, во время которого Плиний Старший скончался, возможно, от удушья, вызванного «густой мглой». Тацита интересовали обстоятельства гибели столь уважаемого и известного человека, а племянник, Плиний Младший, был свидетелем этих событий.

В письме есть точное указание на дату извержения: nonum kal. Septembres, «за девять дней до сентябрьских Календ». Календы – римское название первого дня каждого месяца, то есть извержение началось 24 августа, за девять дней до 1 сентября.

Письмо Тациту – источник столь надежный, что до недавних пор ни у кого не было оснований сомневаться в показаниях очевидца: ни в указанной дате, ни в основной причине смерти жертв извержения (таковой считалось удушье от пепла и вулканических газов). «Переписывать историю» начали лишь в XXI веке, с появлением немыслимых ранее исследовательских технологий. Например, ученые доказали, что жители разных городов умирали по-разному, и удушье далеко не основная причина смерти. Мы рассказывали об этом в статьях «В Помпеях впервые за 20 лет нашли останки ребенка» и «Кровь испарялась, черепа взрывались: как умирали жертвы легендарного извержения Везувия».

Появились и сомнения в указанной Плинием Младшим дате, как только современные методы исследований добрались до материалов раскопок. Трудно сказать, кто из ученых первым высказал свое несогласие с Плинием: намеки на странности и несовпадения начали поступать со всех сторон.

Еще в 2008 году вулканолог Джузеппе Роланди опубликовал статью, в которой указал на несоответствие распределения вулканической пыли направлению ветра, господствующего в этом регионе в августе. Зато данные почти точно совпали с розой ветров, типичной для осени.

Или такое: в Помпеях были найдены грецкие орехи и плоды граната. Археоботаники, поколдовав в лаборатории над тем, что от них осталось, доказали, что эти дары природы – «свежие», они были собраны незадолго до гибели города. Только вот время созревания гранатов и грецких орехов – осень, а не конец лета.

В винных сосудах исследователи обнаружили следы молодого вина – а виноград собирали только в сентябре. Такая «мелочь» как окаменевшая ветка с ягодами, найденная за время раскопок, тоже намекает на осень. Как и теплая шерстяная одежда на многих горожанах – вернее, ее следы на гипсовых слепках с тел погибших, «запечатанных» пеплом и разложившихся со временем. Как и жаровни, найденные в атриумах домов – они могли предназначаться не для летнего «барбекю» на открытом воздухе, а для обогрева жилого помещения прохладной осенью.

До недавних пор самым убедительным доказательством осенней даты извержения была одна монета, найденная в Помпеях в 1974 году. Серебряный денарий императора Тита физически не мог быть отчеканен раньше осени 79 года. «Император Тит Цезарь Веспасиан Август, Великий Понтифик, наделен властью народного трибуна 9 раз, Император 15 раз, Консул 7 раз, Отец Отечества» — гласят надписи на монете, что соответствует «статистике» титулов Тита по состоянию на 79 год. А по сохранившимся документам известно, что 15-е чествование Тита как императора (по случаю победы, одержанной в Британии) состоялось 8 сентября 79 года, никак не раньше.

Однако по сравнению с письменным рассказом очевидца все эти «улики» считались косвенными. Для переноса даты крупнейшей катастрофы античности требовались иные, неопровержимые доказательства. Желательно письменные. Осенью 2018 года такое доказательство нашли, сообщает агентство Reuters.



Полный текст надписи на стене жилого дома в Помпеях. Фото: Archaeological site of Pompeii

XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in[d]ulsit pro masumis esurit[ioni] – эту надпись, сделанную углем на внутренней стене жилого дома, обнаружили археологи при раскопках Regio V, «Пятого района» Помпей. Исследования этого участка на северо-востоке города прервались после Второй мировой войны, а некоторые зоны и вовсе остались нетронутыми. Раскопки Regio V, возобновившиеся в этом году, почти ежедневно приносят сенсационные результаты – о некоторых открытиях мы рассказывали в статьях «Скелет, ставший мемом, зоопарк на фресках и просто балконы: новые находки в Помпеях» и «Зря смеялись: в Помпеях нашлась голова знаменитого скелета, раздавленного каменной глыбой».



Скелет, раздавленный каменной плитой, – самая знаменитая находка этого года на территории Regio V. Фото: Archaeological site of Pompeii

Надпись содержит точную дату: XVI K Nov — «в 16-й день до ноябрьских календ», то есть 17 октября. Ее нашли внутри дома («Дом с садом»), на стене жилого помещения, и оставил ее совершенно живой человек – возможно, маляр (или штукатур, или прораб, или даже заказчик работ): комнату явно ремонтировали и обновляли, причем происходило это за считанные дни до извержения, похоронившего город под многометровым слоем пепла и пемзы.

«Надпись углем недолговечна, она бы вскоре стерлась сама или ее бы закрасили. Мы практически уверены, что надпись действительно была сделана в октябре 79 года», — сказал Массимо Осанна (Massimo Osanna), директор Археологического парка Помпеи.



Надпись углем на стене жилого помещения в Доме с садом. Фото: Ciro Fusco/ANSA

Теперь археологи предлагают новую дату извержения, 24 октября – ей соответствуют и «косвенные улики», найденные ранее. Плиния Младшего, впрочем, никто не подозревает в обмане или забывчивости: неверная дата в его письмах Тациту легко объясняется невнимательностью средневековых монахов-переписчиков. Ошибки в записи древнеримских чисел и месяцев были вполне обычным делом, а в случае с письмом Плиния открывался поистине широкий простор для интерпретаций.

Известно несколько средневековых манускриптов с текстом этого письма. В одном дата извержения записана как nonum kal. Septembres (та самая общепринятая дата 24 августа). Во втором — nonum kal., без указания месяца. В третьем — «ноябрьские календы», в остальных — Kl. или Cal. Novembres. Альтернативными датами извержения, таким образом, могли быть 30 октября или 1 ноября.

Пока именно октябрьская дата и вариант nonum kal. Novembres (24 октября) в оригинале письма представляются наиболее вероятными. Окончательный ответ, по всей видимости, мы узнаем из научной статьи с данными лабораторных исследований невзрачных останков овощей и фруктов…

Альберто Бонисоли, министр культуры Италии, назвал открытие надписи исключительным событием. «Эта надпись поможет точнее установить день извержения, которое произошло не в августе, а в октябре. Возможно, сегодня мы переписали учебники и книги по истории, которые до сих пор ссылались на Плиния Младшего», — сказал он.

Биоархеолог Кристина Киллгроув (Kristina Killgrove), автор заметки в Forbes, не полностью согласна с министром. В учебниках по истории, считает она, просто изменится дата, что для события 2000-летней давности не так уж принципиально. Важность открытия она видит в другом:

«Моя работа на раскопках в Оплонтисе включает анализ ДНК патогенных микроорганизмов, обнаруженных в костях погибших. Мы изучаем степень патогенной нагрузки древнего населения этой местности, чтобы внести свой вклад в дискуссию о связи заболеваний с окружающей средой, проследить за эволюцией патогенов и выяснить уровень смертности от тех или иных болезней. Даже в наше время многие заболевания сезонны или достигают пиковых значений в определенное время года (современный пример – сезонный грипп), поэтому разница в два месяца – осень вместо позднего лета – имеет огромное значение для меня и моих коллег, занимающихся исследованием органических останков. Найденная в Помпеях надпись вряд ли перепишет историю, однако благодаря этому открытию я окончательно убедилась, что для интерпретации данных, полученных из останков жертв извержения, нужно ориентироваться именно на осеннюю дату».

Так или иначе, одна короткая надпись на стене «взорвала» научный мир. О чем же сообщает этот сенсационный текст? XVI ante Kalendas Novembres indulsit pro masumis esuritioni – неведомая простым людям латынь звучит как колдовское заклинание, но нет. Надпись сообщает буквально следующее: «17 октября он объелся до невозможности». Набил пузо до отказа. Утолил зверский голод. Обожрался как... В общем, вы поняли.