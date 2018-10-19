Глава Еврокомиссии: с выходом Великобритании из Евросоюза повременим

С выходом Великобритании из Евросоюза придется повременить. Об этом на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, ситуация настолько сложная, что переходный период для Brexit с высокой вероятностью будет продлен.

Такое же предложение совсем недавно озвучивал бывший глава британского МИД Борис Джонсон, главный противник политики премьер-министра Терезы Мэй. Поддержал идею и глава Евросовета Дональд Туск, заявив, что эта мера необходима, чтобы европейский рынок не оказался под ударом. При этом в Брюсееле отказались отвечать, во сколько подобная задержка Brexit обойдется британским налогоплательщикам.

"Более длительный переходный период даст нам возможность подготовить наилучшее развитие отношений в будущем. Я уверен, что под руководством президента Европейского совета Дональда Туска мы сможем заключить сделку с Великобританией. Другие варианты я даже не рассматриваю. Если мы не сумеем договориться, это будет опасно и для Британии, и для Евросоюза", — сказал Жан-Клод Юнкер.