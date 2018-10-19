Чемпионат НХЛ. Малкин обеспечил "пингвинам" победу

В Национальной хоккейной лиге прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В канадском Торонто местные "Мейпл Ливз" принимали "Питтсбург Пингвинз". Гости выиграли с "сухим" счетом 3:0 и во всех голах поучаствовал россиянин Евгений Малкин.

Русский легионер "пингвинов" забил сам на 11-й и 57-й минутах, а на 58-й помог Летангу установить окончательный счет. Малкин вышел на 5-е место в списке бомбардиров Лиги. На счету лидера "Питтсбурга" 3 гола и 9 результативных передач.

В матче "Коламбус Блю Джакетс" – "Филадельфия Флайерз" (6:3) отличились два россиянина из "синих жакетов": Евгений Панарин трижды ассистировал партнерам, а вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска и выиграл второй матч в сезоне.

Михаил Сергачев и Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг" поучаствовали в победе над "Детройт Рэд Уингз" (3:1), отдав по голевому пасу. Илья Ковальчук из "Лос-Анджелес Кингз" также дал пас в игре против "Нью-Йорк Алендерс", но его команда проиграла разгромно – 2:7.