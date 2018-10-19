Смертельное ДТП на трассе "Дон": "Мерседес" протаранил "копейку"

В Ростовской области авария со смертельным исходом. Здесь на 1015-м километре трассы М4 "Дон" Mercedes протаранил "Жигули" ВАЗ-2101, в котором были водитель и трое пассажиров. Машина ехала в попутном с иномаркой направлении. При этом 28-летний водитель Mercedes еще несколько километров протащил протараненную "Ладу" перед собой. Все находившиеся в "Жигулях" люди погибли.

Водитель иномарки и его пассажир также пострадали, сообщает РИАА Новости. Их личности устанавливаются. Также будет проведена проверка, находился ли водитель иномарки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.