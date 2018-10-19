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Авария "Союза" 22 минуты назад

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19 октября 201810:57

За сборщиками космических ракет будут следить видеорегистраторы

Global Look Press

Весь процесс производства и сборки ракет и космических аппаратов будет сниматься на камеру. Для этого сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли выдадут видеорегистраторы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

11 октября при запуске с космодрома Байконур корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария. Через 2 минуты после старта космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился недалеко от города Жезказган. Члены экипажа не пострадали.

В настоящее время ведется расследование причин нештатной ситуации при запуске корабля. Ожидается, что предварительные итоги работы комиссии будут подведены в ближайшее время, отметили в Роскосмосе.

Между тем источники газеты "Коммерсант" рассказали, что к аварии могла привести механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки блоков в монтажно-испытательном корпусе на космодроме.

"По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак", — заявил изданию источник, близкий к Минобороны РФ.

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