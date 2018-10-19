Шахматисты "Медного всадника" выиграли Кубок Европы

В греческом городке Порто-Карас завершился клубный Кубок Европы по шахматам. Победу в турнире мужчин одержала санкт-петербургская команда "Медный всадник". В составе нашего клуба победителями стали гроссмейстеры Петр Свидлер, Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Максим Матлаков.

Еще за два тура до конца турнира россияне отставали от других фаворитов на пол-очка, но в решающем матче наши шахматисты были сильнее норвежского Valerenga Sjakklubb, за которую выступает действующий чемпион мира гроссмейстер Магнус Карлсен.