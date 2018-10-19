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Изучение древнейших галактик и дальних областей Вселенной 41 минута назад
Древний космический титан: обнаружен самый большой объект ранней Вселенной
Недавно открытое сверхскопление галактик существовало уже тогда, когда возраст Вселенной составлял менее 20% от нынешнего. Астрономы пока не могут сказать, как оно успело образоваться.
Открытие описано в научной статье, препринт которой опубликован на сайте arXiv.org группой во главе с Ольгой Куччати (Olga Cucciati) из Национального института астрофизики Италии.
Открытый объект представляет собой сверхскопление галактик, или, как предпочитают его называть профессионалы, протосверхскопление (такой термин подчёркивает, что речь идёт об очень молодом объекте). Его суммарная масса составляет тысячу триллионов солнц, а объём – примерно 60 x 60 x 150 мегапарсеков.
Объект, расположенный в созвездии Секстанта, имеет красное смещение 2,45, то есть мы наблюдаем его таким, каким он был всего через 2,3 миллиарда лет после Большого взрыва (произошедшего 13,7 миллиарда лет назад). По массе это сверхскопление сравнимо со своими собратьями из более поздних времён, но астрономы не ожидали найти ничего подобного в столь ранней Вселенной.
"Впервые столь огромное образование найдено на столь большом красном смещении – всего чуть больше двух миллиардов лет после Большого Взрыва, – рассказывает Куччати. – Обычно такие гигантские структуры встречаются на значительно более низких красных смещениях, а значит, у столь огромных объектов было гораздо больше времени для того, чтобы успеть сформироваться и эволюционировать. Увидеть что-то подобное в эпоху, когда Вселенная была относительно молодой, — полная неожиданность!"
Открытие было сделано при анализе данных ультраглубокого обзора с помощью приёмника VIMOS (VIMOS Ultra-Deep Survey), установленного на VLT, самом большом телескопе в мире. В этом обзоре была составлена трёхмерная карта распределения более 10 тысяч древних галактик.
Сверхскопление было названо Гиперионом в честь титана из древнегреческих мифов. Оно имеет сложную структуру: в нём не менее семи центров повышенной концентрации звёздных систем. Некоторые из этих областей тоже получили имена персонажей античной мифологии: Тейя, Эос, Селена, Гелиос. Все эти "божества" соединяются между собой нитями из галактик.
По структуре Гиперион сильно отличается от более зрелых сверхскоплений.
"Сверхскопления, более близкие к нашей галактике, обычно имеют гораздо более концентрированное распределение масс и вполне чёткие структурные особенности, – объясняет соавтор статьи Бриан Лемо (Brian Lemaux) из Калифорнийского университета в Дэвисе. – А в Гиперионе масса распределена гораздо более равномерно в ряде соединённых друг с другом полостей, [так называемых] блобов, населённых довольно аморфными ассоциациями галактик."
Вероятно, различия объясняются тем, что за краткое время существования Гипериона гравитация не успела придать ему привычную астрономам форму. Повторим, что для специалистов пока не вполне ясен вопрос, как такой объект вообще мог образоваться так рано.
"Понимание структуры и истории Гипериона и того, как это сверхскопление выглядит в сравнении с подобными более старыми формациями, может помочь нам понять, как Вселенная развивалась в прошлом и как она будет эволюционировать в будущем, позволит нам проверить некоторые наши модели образования сверхскоплений, – резюмирует Куччати. – Обнаружение этого космического монстра поможет понять историю столь крупномасштабных структур".
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о самом древнем объекте в видимой Вселенной, древнейшем столкновении галактик и неожиданно зрелой для ранней Вселенной звёздной системе.
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