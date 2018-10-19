Отец Хабиба Нурмагомедова пригласил Макгрегора в Дагестан

Постепенно остывают страсти после боя российского мастера смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, завершившегося победой нашего спортсмена и массовой дракой. Отец Хабиба Абдулманап решил пригласить соперника сына в Дагестан.

В Махачкале вскоре пройдет чемпионат мира по боевому самбо Нурмагомедов-старший решил пригласить Макгрегора на эти состязания: "Почетным гостем приглашаю нашего близкого друга Олега Тактарова и Макгрегора. Все ему прощаю! Надо быть милосердным".

Драка после боя Нурмагомедова-младшего и ирландского бойца ММА, напоминает РИА "Дагестан", началась во многом из-за того, что члены команды Макгрегора оскорбляли самого россиянина и его родных, в частности, отца.