В Петербурге мужчина стрелял с балкона по прохожим

Пьяный житель Приморского района Санкт-Петербурга устроил стрельбу. С балкона дома на северо-западе города он обстреливал прохожих.

На место происшествия была вызвана полиция, сообщает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и устанавливают пострадавших.

Тем временем в Керчи проходит панихида по погибшим от действия 18-летнего стрелка в политехническом колледже. Его жертвами стали 15 студентов и пятеро работников учебного заведения. 16 погибших будут похоронены в полдень на главной алее Керченского городского кладбища.