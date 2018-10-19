Погибшая и 10 пострадавших: автобус с работниками норильского аэропорта попал в ДТП

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автобуса, перевозившего сотрудников норильского аэропорта, произошло утром в пятницу, 19 октября, на автодороге Норильск — Алыкель.

По данным регионального УГИБДД РФ, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Kia, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, после удара вылетевшим за пределы проезжей части.

В результате аварии водитель легковушки скончался, 10 человек из служебного автотранспорта получили травмы. По предварительной информации, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Сотрудникам полиции предстоит определить все обстоятельства произошедшего.