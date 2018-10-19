В Москве на Шелепихинской набережной водрузили 4-метровую Луну

На северо-западе столицы, на Шелепихинской набережной Москвы-реки, появился 4-метровый арт-объект "Луна".

В Москомстройинвесте надеются, что арт-объект, оформленный зеркальной мозаикой, станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы, решивших прогуляться в этом районе вдоль реки.

К "Луне" можно приблизиться с помощью приставленных лесенок и сфотографироваться на ее фоне.

На странице комитета в "Фейсбуке" размещены снимки нового арт-объекта столицы.