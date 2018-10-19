19 октября 201811:22
В Москве на Шелепихинской набережной водрузили 4-метровую Луну
На северо-западе столицы, на Шелепихинской набережной Москвы-реки, появился 4-метровый арт-объект "Луна".
В Москомстройинвесте надеются, что арт-объект, оформленный зеркальной мозаикой, станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы, решивших прогуляться в этом районе вдоль реки.
К "Луне" можно приблизиться с помощью приставленных лесенок и сфотографироваться на ее фоне.
На странице комитета в "Фейсбуке" размещены снимки нового арт-объекта столицы.
Сейчас
12:44
Спецоперация в Германии: двое убиты, двое ранены
Картина дня
-
Следственные действия в керченском колледже. Видео
- Вертолет упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"
- Суд оставил футболиста Павла Мамаева под арестом в СИЗО
- В Киеве задержаны девять захватчиков квартиры Максаковой
- В Азовском море обнаружены обломки учебного самолета
Самое читаемое
-
В Подмосковье на улице найден малыш, никто не знает, чей он
- Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства
- Убийцей самой богатой женщины Монако оказался ее зять
- Джамаля Хашогги расчленили под музыку
- Рассекречен доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Путин прокатил президента Египта на Aurus Senat по гоночной трассе
- Названы самые популярные подержанные машины в России
- В России зреет новый топливный кризис
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Власти рассматривают меры по ужесточению контроля над оружием и повышением безопасности в учебных учреждениях
- Новый удар в торговой войне: ЦБ Китая опустил курс юаня до минимума с января 2017 г.
- Мир изменился: Канада погрузилась в "легалайз" ради налоговых поступлений
- Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок
- НАФТА 2.0 - фарс или рабочий механизм?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Болезнь Гоше: самое главное - вовремя диагностировать
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00
-
Керчь. Истории погибших и пострадавших
- Путин не считает Трампа тетеревом
- Руферы покорили высотку на Баррикадной. Видео
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Зона экстрима: зацеперов будут "спасать" повышенными штрафами
- Новоселы осваиваются в новых домах по программе реновации
- Пассажиров горящего самолета спасли через иллюминаторы: учения в Домодедове
- Москва простилась с создателем цифрового телевидения Марком Кривошеевым
- Юрий Башмет представил в "Зарядье" "Страсти по Пиковой даме"
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"
Сегодня
Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление
28 минут назад
Вертолет упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"
3 часа назад
Авария "Союза": саботаж исключается
46 минут назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце
15.10.2018 08:29
В Петербурге загорелся центральный офис "Ростелекома"
26 минут назад
Баскетбольный ЦСКА выиграл четвертый матч в Евролиге
3 часа назад
Сбербанк открестился от "Яндекса"
5 часов назад
Что носить этой зимой. 10 самых модных шуб из цветного меха
20 часов назад
Наши маршруты. Остров Калининград
20 часов назад
8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
18.10.2018 11:57
Мировой автопром: топ-10 стран-автопроизводителей
18.10.2018 10:32