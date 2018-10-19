Суд оставил футболиста Павла Мамаева под арестом в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защитников футболиста Павла Мамаева об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Адвокат Игорь Бушманов сообщил в судебном заседании, что арест игрока "Краснодара" негативно сказывается на его работе и жизни семьи.

"Ему [Павлу Мамаеву] нельзя прерывать тренировочный процесс, это отразится на его трудовой деятельности", — цитирует адвоката РИА Новости. Однако, разговоры о возможном регрессе футболиста в результате ареста на два месяца судья прервал своим решением: меру пресечения оставить без изменения.

Это решение почти автоматически означает, что под арестом останутся и трое других арестованных по данному делу фигурантов – футболист "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий.