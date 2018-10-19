После реконструкции новый фасад дома Заболоцкого на Маросейке шокировал москвичей

На странице "Архнадзора" в "Фейсбуке" появилось фото обновленного фасада дома в самом центре Москвы – на Маросейке, 4/2. Увидев его, многие, кто помнит и любит старую Москву, вздрогнули.

"Недавно убрали леса и явилось это", — пишет автор поста и добавляет: "Посоветуйте, пожалуйста, куда и к кому можно обратиться, чтобы вернуть фасаду дома нормальный вид". Это сообщение с фото собрало в соцсети огромное количество комментариев. Самые безобидные — с вопросом: "Здесь ли живет Карлсон?"

Те, кому дорог исторический центр столицы и облик старинных домов, надеются, что фасад накладной, и все еще можно исправить.

Автор поста – Елена Чернышева сообщает, что (по ее информации) эту "красоту" изобразили авторы проекта нового рынка, который откроется в этом здании 2 ноября.

"Зачем было внедрять на Маросейку такой диссонирующий фасад? Есть традиционный для Москвы формат торговых рядов. Например, на Ильинке или на Солянском проезде. Должно быть, "для контраста" или "для прикола", — предполагает она.

Это небольшое двухэтажное здание на Маросейке, 4/2, построенное в конце XVIII века, помнит славные фамилии.

Здесь жил купец Гусятников, потом его перекупил купец Еремеев. Он, со своей стороны, переоборудовал его в доходный дом, где квартиры сдавались постояльцам на длительный срок.

Культурную и историческую ценность это здание имеет еще и потому, что его последним владельцем до революции 1917 года был знаменитый поэт Заболоцкий. Именно здесь он написал многие свои выдающиеся произведения.

Так он выглядел в прежние времена.