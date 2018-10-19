Арда Туран подозревается в связях с турецкой оппозицией

Известный турецкий футболист Арда Туран, права на которого принадлежат испанской "Барселоне", подозревается в связях с оппозиционерами внутри страны. При этом дела также открыты в отношении экс-футболистов сборной Турции Окана Бурука, Эмре Белезоглу и Бюлента Коркмаза.

Как уже сообщали Вести.Ru, Туран попал в поле зрения полиции после скандального инцидента с избиением певца Беркая Шахина в ночном клубе. При этом Туран приставал к жене певца, потом подрался с музыкантом, сломав ему нос. После этого игрок приехал к пострадавшему в госпиталь и предложил застрелить себя.

Прокуратура просит для скандалиста 12 с половиной лет тюрьмы, напоминает испанское издание Marca. Казалось бы, это слишком много, но, как оказалось, у следствия есть новые подозрения в адрес Турана и его бывших товарищей по национальной сборной, которое гораздо серьезнее, чем обвинение в драке и сексуальных домогательствах.

31-летний полузащитник, который сейчас выступает за клуб "Истанбул" на правах аренды, подозревается в дружбе с исламистом Фетхуллахом Гюленом, которому власти Турции вменяют самое активное участие в попытке госпереворота в 2016 году. И очень похоже, что история с дракой может стать для Турана всего лишь скромным эпизодом на фоне куда более серьезных обвинений.