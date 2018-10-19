Золотов – Навальному: я приглашал на другое

Видеоответ Алексея Навального на вызов глава Рогвардии Виктор Золотов посмотрит после возвращения в Москву. Золотов после публикации сведений о финансовых нарушениях в Росгвардии вызвал главу "Фонда борьбы с коррупцией" на ринг. Он предложил ему дуэль.

Вышедший после 20 дней нахождения в сизо на свободу Алексей Навальный по дуэльному кодексу выбрал оружие – дебаты на одном из федеральных телеканалов. "Я его приглашал на другое, по этому мы с ним не сходимся", — цитирует ответ Золотова РИА Новости.

Золотов добавил, что позже решит, в каком виде ответить Навальному. Про свой прежний вызов он поясняет: "Это было спортивное соревнование, не более того. Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы избить, после того как он объявил меня коррупционером. Вот, после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу вернемся".

Предварительные слушания по иску крымского мясокомбината "Дружба народов" к Навальному Арбитражный суд Москвы проведет 13 ноября 2018 года. Рассматривать дело будет специализирующийся на спорах о защите деловой репутации судья Андрей Чадов.

Мясокомбинат упоминался в публикации о закупках продуктов Росгвардией. Сотрудники возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" считают, что для нужд ведомства продукция мясокомбината "Дружба народов" закупалась по завышенным ценам. Оскорбительными и клеветническими назвал эти предположения глава Росгвардии Виктор Золотов.