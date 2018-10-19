Новое "лекарство" от никотиновой зависимости поможет бросить курить без синдрома отмены

"Эпидемия курения" ежегодно уносит жизни пяти-шести миллионов человек во всём мире. Эта вредная привычка признана одним из самых опасных факторов риска для здоровья человека.

Но в то же время курение табака лидирует в списке "предотвратимых причин смерти" по версии Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим многие учёные долгие годы работают над созданием новых методов терапии, которые помогают людям навсегда отказаться от пагубной привычки.

Инновационное решение представила команда исследователей из Научно-исследовательского института Скриппса.

В 2015 году они открыли природный фермент под названием NicA2. Его вырабатывают бактерии вида Pseudomonas putida, обитающие в почве табачных полей. Эксперименты показали, что этот фермент способен разрушать никотин.

С тех пор исследователи работали над оптимизацией свойств фермента, чтобы использовать его для разрушения никотина в кровотоке человека до того, как соединение достигнет мозга.

В результате учёные создали улучшенную версию фермента, получившую название NicA2-J1. Он ведёт эффективную охоту на нужное соединение и быстро уничтожает его, а также дольше, чем природный собрат, остаётся в крови.

Новый вид терапии уже прошёл первые доклинические испытания на крысах с никотиновой зависимостью.

В ходе первой части эксперимента грызунов на 21 час в сутки помещали в клетки со специальными устройствами: нажав на рычаг, они получали внутривенные инъекции никотина. Причём крысы могли делать это так часто, как хотели. В итоге за 12 дней у животных сформировалась зависимость.

Затем подопытных лишили постоянно доступа к "вредным" устройствам и подпускали их к ним один раз в двое суток. Крысы начали испытывать абстинентный синдром, а когда получали доступ к никотину, то заметно увеличивали его потребление (классический признак так называемой углубляющейся зависимости).

Добившись такого результата, исследователи разделили грызунов на две группы: первая получала небольшую дозу фермента NicA2-J1 (в соотношении десять миллиграммов на килограмм веса), вторая группа стала контрольной.

Специалисты установили, что крысы из первой группы, хоть и "прикладывались" к устройствам с никотином, однако его содержание в их крови стало намного ниже. Кроме того, у животных уменьшились признаки синдрома отмены: снизилась агрессия и повысился болевой порог.

Ведущий автор работы Оливье Джордж (Olivier George) поясняет: уникальный эффект NicA2-J1 заключается в том, что он разрушает большую часть никотина в крови, чтобы ослабить зависимость, но при этом на первых этапах никотина ещё остаётся достаточно, чтобы не возник мощный синдром отмены.

"Это всё равно, как если бы человек выкуривал по 20 сигарет, но получал никотин лишь из одной-двух ", — добавляет соавтор исследования Марсида Каллупи (Marsida Kallupi).

В другом эксперименте учёные снабдили "никотиновые устройства" своего рода электрошокерами: в 30% случаев, нажимая на рычаг, животные из обеих групп получали довольно болезненный удар током. Зависимых крыс из контрольной группы такая опасность не останавливала, а вот их собратья из экспериментальной группы решались на инъекции никотина всё реже.

Наконец, на третьем этапе авторы работы оценили, насколько эффективен фермент NicA2-J1 для предотвращения рецидивов. Как известно, многие курильщики, бросив вредную привычку, могут вернуться к ней через несколько месяцев или даже лет.

Подопытным из обеих групп не давали доступ к никотину в течение десяти дней, а затем сделали им инъекцию этого вещества. Когда крысы "вспомнили былые времена", их снова запустили в клетки со знакомыми рычагами. И оказалось, что большинство животных, получавших фермент, не жаждали новых инъекций. А вот грызуны из контрольной группы с радостью вернулись к вредной привычке.

Затем тот же эксперимент повторили, но уже с введением стресс-индуцирующего препарата. Это была имитация тех случаев, когда человек спокойно чувствует себя без табака, но в моменты высокого напряжения решает снять стресс одной-двумя сигаретами.

Результаты этого эксперимента оказались аналогичными предыдущим.

Команда призналась, что довольна итогами доклинических испытаний и теперь намерена продолжить исследования с участием людей. Кроме того, учёные будут работать над оптимизацией свойств фермента NicA2-J1.

"Это очень интересный подход, потому что [фермент] может уменьшить зависимость никотина, не вызывая тягу и другие тяжёлые симптомы отмены, и он работает в кровотоке, а не в мозге, поэтому его побочные эффекты должны быть минимальными", — отметил Джордж.

Если клинические испытания подтвердят эффективность нового средства и отсутствие побочных эффектов, то специалисты приступят к созданию фармацевтического препарата, который поможет спасти жизни и улучшить здоровье миллионов людей.

Научная статья с более подробным описанием разработки и её испытаний опубликована в журнале Science Advances.

Напомним, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что отказ от курения даже в пожилом возрасте продлевает жизнь, а электронные сигареты наносят организму не меньший вред, чем обычные. Также учёные выяснили, что курение приводит к нарушению слуха, и рассказали, чем опасны прокуренные помещения.