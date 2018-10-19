Путин примет участие в саммите Россия-Турция-Франция-Германия

27 октября Владимир Путин примет участие в четырехстороннем саммите между Россией, Турцией, Францией и Германией, который будет посвящен межсирийскому урегулированию. Встреча лидеров стран состоится в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Турецкие СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына сообщают, что переговоры будут посвящены сближению позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса. В частности, главы государств осудят соглашение России и Турции по Идлибу, возможные способы урегулирования ситуации на местах, политического процесс в Сирии.