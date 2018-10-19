В Керчи простились с жертвами расстрела со взрывом

В пятницу жители Крыма простились с семнадцатью жертвами керченской трагедии в политехническом колледже, еще нескольких предадут земле на родине — за пределами полуострова, передает "Интерфакс".

Церемония прощения с погибшими состоялась на главной площади Керчи. Около 10 тысяч человек, в том числе глава республики Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов пришли проститься с погибшими.

Молебны провели имам и митрополит Керченский и Феодосийский Платон, так как среди убитых были представители двух конфессий. 16 погибших будут похоронены на городском кладбище Керчи, еще один — в Ленинском районе.

Отдельно пройдут похороны Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в учебном заведении. В администрации Керчи пояснили, что родственники стрелка пока не обратились за телом.

Как сообщалось, 17 октября 18-летний студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой.

Погиб 21 человек, включая стрелка. 43 пострадавших госпитализированы в больницы Крыма, Краснодарского края и Москвы.

Следственными органами было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже его переквалифицировали на статью "убийство".

С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.