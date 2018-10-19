В Петербурге загорелся центральный офис "Ростелекома"

Около тысячи сотрудников "Ростелекома" эвакуировали из здания на Синопской набережной в Санкт-Петербурге, где в пятницу утром вспыхнул пожар. Очевидцы сняли черные клубы дыма на видео.

"В производственном помещении компании на пятом этаже, где располагались подрядчики, было зафиксировано возгорание напольного покрытия", — отметили в пресс-службе телекоммуникационного холдинга.

Огонь вспыхнул около 10 часов утра, а уже в 10:32 его удалось локализовать. Еще спустя 20 минут пожар площадью 50 квадратных метров был потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

Технологическое оборудование, как отметили в компании, не пострадало, а потому на абонентах "Ростелекома" инцидент никак не скажется.