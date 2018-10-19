Тренер "Зенита" Семак: клуб рассчитывает на Кокорина после суда

Наставник питерского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поделился с журналистами мнением о поступке форварда команды Александра Кокорина, обвиняется в хулиганстве. Тренер считает, что получив наказание, игрок может вернуться в футбол.

"Рассчитывали на Кокорина и рассчитываем, — цитирует Семака Sports.Ru. – По тем событиям никто не может защищать. Это абсолютно поступок, который нельзя описать словами, все всё прекрасно видели. Я рад, что это событие не повлекло более тяжелых последствий, никто никого не покалечил".

По мнению главного тренера "Зенит" для Кокорина и его подельников "нужно адекватное наказание": "Судить человека по тому, сколько он зарабатывает, нельзя. Мне бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. Чтобы их наказание было как сигнал, взять веники и что-то подмести внутри себя".