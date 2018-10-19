Камера запечатлела момент наезда на женщину с ребенком в Иркутске

Авария с участием пешеходов произошла утром в пятницу, 19 октября, на пересечении улиц Напольная и Детская в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Автомобиль Audi сбил женщину и четырехлетнего ребенка, переходивших дорогу по "зебре". После удара людей отбросило в сторону от места столкновения.

В полиции уточнили, что по предварительной информации пешеходы пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

О характере и степени тяжести травм, полученных пострадавшими, пока не сообщается.