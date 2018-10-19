"Это не наша вина": Кличко заявил, что киевлян "взяли в заложники"

"Киевлян "взяли в заложники", и более пяти месяцев не было горячей воды, но это не наша вина", — заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что город готов к отопительному сезону.

Горячую воду, по словам Кличко, начали подавать в детские сады, лечебные и учебные заведения, сообщает ТАСС. "Уже начали отопительный сезон понемногу", — добавил мэр Киева. Но в квартирах киевлян батареи продолжают оставаться холодными. Начало отопительного сезона вылилось в коммунальную катастрофу: трубы прорвало сразу в трех сотнях мест. С прорывами борются 34 ремонтные бригады.

"Через неделю, максимум две ситуация стабилизируется, — успокаивает киевлян Кличко. — Мы даем в трубы достаточно высокое давление, и, когда сезон начинается, прорывает трубы, но мы ликвидируем".

Мэр Киева признал, что начало отопительного сезона, учитывая и длительное отсутствие горячего водоснабжения, не обходится без разрывов труб.

Мерзнуть людям пока не дает теплая погода и затянувшееся бабье лето: всю неделю в Киеве температура воздуха днем поднимается в среднем до 20 градусов.

Жители трех тысяч домов Киева с апреля 2018 года жили без горячего водоснабжения в связи с конфликтом между "Нафтогазом Украины" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго". Подача горячей воды должна была начаться 17 октября.

Начать отопительный сезон на Украине с 15 октября пообещал глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман.