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19 октября 201812:53

Вячеслав Добрынин уже несколько дней находится в больнице

Global Look Press

Знаменитый "доктор шлягер" — 72-летний певец и композитор Вячеслав Добрынин, как стало известно журналистам, уже несколько дней лежит в больнице.

В некоторых СМИ появилась информация, что у него был инсульт. Однако директор музыканта Сергей Карпов в комментарии РИА Новости эти слухи опроверг, сказав, что Добрынин "просто слегка приболел", и "ничего страшного нет".

Вячеслав Добрынин стал известен еще во времена СССР. За свою творческую жизнь он написал около тысячи песен, которые исполняли как самые известные певцы советской и российской эстрады, так и он сам.

Большинство из них стали самыми настоящими шлягерами. Среди них такие, как "Льется музыка", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану" и многие другие.

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