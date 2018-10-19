Спецоперация в Германии: двое убиты, двое ранены

На юго-западе Германии в ходе проведения полицейской операции в населенном пункте Кирхайм погибли два человека, серьезные ранения получили двое полицейских.

Подробности инцидента пока неизвестны. Как заверили в правоохранительных органах, ситуация находится под контролем и не представляет опасности для населения, сообщает "Интерфакс".