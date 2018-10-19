Макрон озвучил условие участия в переговорах с Меркель, Путиным и Эрдоганом

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится на четырехсторонний саммит по Сирии только в том случае, если не будет наступления на Идлиб.

"Франция отдает приоритет поддержанию режима прекращения огня в провинции Идлиб для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и новой крупной волны беженцев", — объяснил позицию французского лидера представитель Елисейского дворца, сообщает "Интерфакс".

Встреча глав четырех государств – России, Турции, Франции и Германии – запланирована на 27 октября. Переговоры пройдут в Стамбуле.

В пресс-службе Кремля уже подтвердили участие Владимира Путин, отметив, что у российского президента запланированы и двусторонние беседы, передает РИА Новости.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц также подтвердила, что канцлер Германии Ангела Меркель также отправится в Стамбул.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее сообщил, что переговоры будут посвящены сближению позиций сторон и выработке долгосрочного решения сирийского кризиса.