Из-за пожара на газохранилище в Калифорнии были эвакуированы 4 тысячи человек
В небольшом американском городке Уэст-Питтсбург, примерно в 70 километрах от Сан-Франциско, произошел пожар в газохранилище — эксперты предполагают, что он возник из-за воспламенившейся сухой травы, которая, в свою очередь, загорелась из-за короткого замыкания на линии электропередач, вызванного птицами.
Поздним вечером в среду, 17 октября, был эвакуирован целый район города — спасатели обошли 1400 домов и убедили около 4 тысяч человек уйти на безопасное расстояние до тех пор, пока огонь не будет потушен.
Ночью люди спали в припаркованных автомобилях около местной железнодорожной станции, где спасатели установили передвижные пункты раздачи еды, кофе и теплых одеял.
Thanks to Pittsburg PD and their drone program for helping us keep infrared eyes on the Bay Point gas pipeline incident overnight. The colorful image has allowed us to track temperatures in the vault throughout the incident. #poinsettiaic pic.twitter.com/8AUwSYdHHd— Confire PIO (@ContraCostaFire) 18 октября 2018 г.
В это же время в газохранилище бушевал пожар, с которым боролись бригады огнеборцев, а специалисты компании Chevron закачивали в трубопроводы азот.
К утру огонь удалось ликвидировать, и днем, в минувший четверг, люди смогли вернуться в свои дома. К настоящему времени представители Chevron пока не ответили на многочисленные вопросы местных СМИ о причинах пожара и возможных его последствиях.
Следует отметить, что это не первый пожар газохранилищ, расположенных неподалеку от Сан-Франциско, а в 2010 году в Сан-Бруно взорвался газопровод, принадлежащий PG & E — авария на нем унесла жизни восьми человек. Компании пришлось заплатить более полутора миллиарда долларов штрафа.
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