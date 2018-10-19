Расстрел со взрывом в Керчи: знакомые рассказали о преподавателе-герое

Преподаватель информатики Александр Моисеенко, погибший 17 октября в политехническом колледже в Керчи, пытался остановить убийцу и забрать у него оружие, передает РИА Новости.

В минувшую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая преступника, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

Бывшие однокурсники узнали о гибели 46-летнего преподавателя, увидев его фотографию прочитав список погибших. Александр Моисеенко – выпускник Симферопольского госуниверситета.

По словам сокурсников, он был добрым, неконфликтным парнем. По окончании вуза получил диплом физика с правом преподавания. Был увлечен музыкой: играл на бас-гитаре, принимал участие в концертах. У него осталась жена и ребенок – школьник.

"Он вышел, когда Росляков стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит. Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент", — рассказал один из однокурсников, ссылаясь на родственников из Керчи.

Между тем, студенты керченского политехнического колледжа рассказали, что столовая, где Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу, находилась рядом с главным входом в колледж, через который на переменах многие учащиеся шли на занятия в другие корпуса. По словам студентов, большой популярностью она не пользовалась из-за скромного меню и маленького помещения.