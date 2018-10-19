Уволен глава Фонда кино

Пост после пяти с половиной лет работы покинул глава Фонда кино Антон Малышев. Распоряжение о его освобождении подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Сегодня я закончил работу в Фонде кино. За эти пять с половиной лет сделано много хорошего. Налажена работа системы электронного учёта кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30%, в малых городах открыты сотни кинозалов, расширяется сеть региональных кинокомиссий, в ряде территорий запущен механизм рибейтов, серьезно вырос наш киноэкспорт", — перечислил свои заслуги в должности исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Антон Малышев.

Среди своих достижений Антон Малышев назвал то, что на базе Фонда кино сформирован оборотный капитал, сообщает РИА Новости. Кроме того, разработана система экспертизы и принятия решений, которая стала отраслевым стандартом, написал на своей странице в Facebook Антон Малышев.

Но, главное, подчеркнул Малышев, что удалось изменить отношение зрителя к русскому кино.

В заключение Малышев поблагодарил попечителей, партнеров, экспертов и команду Фонда кино за доверие и поддержку.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был создан в январе 1995 года для поддержки и повышения конкурентоспособности отечественной кинематографии, создания качественных соответствующих национальным интересам фильмов и российского кино в стране и за рубежом. Малышев в Фонде кино сменил Сергея Толстикова. А до этого работал помощником полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.