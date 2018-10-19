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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 1 час назад
Как пиранья: найдены останки древней зубастой рыбы, отрывавшей куски плоти своих жертв
Во времена юрского периода существовали рыбы, державшие в страхе морских обитателей. И это совсем не удивительно, поскольку древние хищники напоминали современных пираний: у них были острые зубы, благодаря которым они могли откусывать куски от плоти и плавников своих жертв.
Палеонтологи обнаружили останки древней рыбы, которую назвали Piranhamesodon pinnatomus, на юге Германии. По словам учёных, особь с острыми зубами является самым древним примером плотоядной костной рыбы.
Существо обитало на планете порядка 150 миллионов лет назад, то есть в конце юрского периода. Ранее учёные считали, что в это время главными хищниками были акулы (хрящевые рыбы), способные откусывать зубами часть плоти жертв. Предполагалось, что костные рыбы того времени питались, например, планктоном или заглатывали добычу целиком.
Открытие останков P. pinnatomus показывает, что в столь далёкие времена был по крайней мере ещё один вид, способный так же кровожадно разделываться с жертвой.
Как уже отмечалось выше, учёные нашли практически полные окаменелые останки P. pinnatomus в известняковых отложениях на территории Германии, возраст которых составляет 150 миллионов лет.
Один из авторов исследования Мартина Кёльбль-Эберт (Martina Kölbl-Ebert) из Музея юрского периода Jura-Museum Eichstätt так описывает это место: "В те время в том регионе находилось мелкое тропическое море, усеянное крошечными островками, покрытыми, вероятно, скудной растительностью папоротников и саговников. Там обитали экзотические животные: многочисленные насекомые, ящерицы, небольшие динозавры и археоптериксы".
По её словам, в море присутствовали небольшие коралловые рифы. "Существовали многочисленные беспозвоночные виды, такие как аммониты, кальмары или ракообразные, а также различные рыбы и морские рептилии", — добавляет Кёльбль-Эберт. В такой компании и существовал вид P. pinnatomus.
Найдя семисантиметровые окаменелые останки древней рыбы, учёные осторожно извлекли их из каменной "тюрьмы". Затем они провели тщательный анализ, включающий КТ-исследование. Он показал, что у рыбы присутствовали длинные заострённые зубы.
У рыб юрского периода были треугольные зубы с пилообразными режущими краями (похожие на таковые у пираний). Иными словами, существа определённо могли разрывать ими плоть или плавники.
Догадки учёных подтверждают останки других рыб, найденных неподалёку от хищника. "В нашем распоряжении есть останки и других рыб, найденные в том же регионе, у которых отсутствовали части плавников", — говорит один из авторов исследования доктор Дэвид Беллвуд (David Bellwood) из Университета имени Джеймса Кука. Скорее всего, именно P. pinnatomus напали на этих существ и нанесли им подобные увечья.
Проведена "удивительная параллель с современными пираньями, питающимися преимущество не плотью, а плавниками других рыб", отмечает Беллвуд.
"Плавники отрастают вновь, а значит, это возобновляемый ресурс. Съешьте рыбу, и она умрёт. Сгрызите её плавник, и у вас вновь будет пища", — поясняет автор работы.
Анализируя форму тела и строение плавников рыбы, учёные пришли к выводу, что она была довольно медленной, но при этом проворной.
"Она обитала в коралловых рифах, где была совершенно незаметной и напоминала любую другую коралловую рыбу. Поскольку все остальные рыбы этой группы питались организмами с твёрдым панцирем, они могли скрываться среди этой толпы и, таким образом, довольно эффективно атаковать неосторожную добычу", — говорит Кёльбль-Эберт.
Ещё один интересный аспект открытия заключается в том, что рыба P. pinnatomus, в отличие от современных пресноводных пираний, обитала в солёной воде.
"Находка представляет собой самое раннее свидетельство костной рыбы, которая откусывала куски от других рыб. Более того, она делала это в море. Итак, когда динозавры бродили по земле, а маленькие динозавры пытались летать с птерозаврами, рыбы плавали под их ногами, отрывали плавники или плоть друг от друга", — заключает Беллвуд, рисуя картину прошлого.
Подробности находки были опубликованы в издании Current Biology.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что укус пираньи оказался мощнее укуса тираннозавра.
Продолжая разговор о самых кусачих существах, вспомним об обнаружении древней рептилии с исключительной силой укуса и о самой большой в истории лягушке, которая могла питаться динозаврами.
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