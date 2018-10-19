Сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев покинул норвежскую тюрьму спустя почти месяц после задержания. Россиянин рад своему освобождению и "не держит зла" на Осло. Ожидается, что вскоре он увидится с дипломатами, а домой, возможно, сможет отправиться уже 20-го.

Россиянин был задержан в аэропорту норвежской столицы, местные правоохранители подозревали его в шпионаже, напоминает ТАСС. Валентина Матвиенко называла произошедшее провокацией, а Мария Захарова — постановкой с целью шантажа.