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Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Марке Альмухаметове из города Набережные Челны в Татарстане.
У мальчика врожденный порок развития спинного мозга – Spina bifida. Марк уже перенес тяжелую операцию на позвоночнике, но врачам до сих пор не удалось устранить нарушения функций мочевыводящей системы, что может привести к тяжелым последствиям. Сейчас ребенку необходимо наблюдение междисциплинарной бригады специалистов, которая наметит план дальнейшего лечения. Но оплатить дорогое обследование и лечение родители Марка не в силах.
Из письма Кристины Альмухаметовой, мамы Марка:
"Патологию развития – грыжу спинного мозга — у сына обнаружили еще до его рождения. В первые сутки жизни Марка перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань и срочно прооперировали – иссекли грыжу. Малыш быстро восстановился. В развитии он почти не отставал от сверстников: в полгода сел, в девять месяцев начал ползать, в год и два месяца пошел. Но у сына нарушены функции органов малого таза: недержание мочи и кала. Марк постоянно в памперсах, каждые три часа я ставлю катетер для освобождения мочевого пузыря. Заболевание у сына редкое и сложное, местные врачи помочь нам не могут. Год назад мы приехали на обследование в Москву. Здесь у Марка выявили липомы (доброкачественные опухоли) в области позвоночника. Сейчас сыну требуется комплексное наблюдение специалистов: педиатра, невролога, уролога, ортопеда, реабилитолога. Марка готовы принять на обследование и лечение в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Но нам не собрать нужную сумму. Я постоянно занимаюсь сыном, живем на скромные заработки мужа. Помогите, прошу вас!"
Для спасения Марка Альмухаметова не хватает 190 245 руб.
Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: "В отличие от большинства детей со Spina bifida, Марк может ходить. Но других проблем ему избежать не удалось: происходит обратный заброс мочи в почки, отмечена фиксация спинного мозга (прикрепление спинного мозга к позвоночному столбу. – Русфонд). Необходимо углубленное обследование бригадой специалистов для подбора эффективной терапии и, если потребуется, проведения оперативного лечения".
Внимание!
Цена курсового лечения 658 317 руб.
34 155 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан".
5240 руб. собрали телезрители НТР.
428 677 руб. собрали читатели business-gazeta.ru и rusfond.ru.
Не хватает 190 245 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,174 млрд руб. В 2018 году (на 18 октября) собрано 1 240 523 654 руб., помощь получили 1665 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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