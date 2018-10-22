Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

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Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Марке Альмухаметове из города Набережные Челны в Татарстане.

У мальчика врожденный порок развития спинного мозга – Spina bifida. Марк уже перенес тяжелую операцию на позвоночнике, но врачам до сих пор не удалось устранить нарушения функций мочевыводящей системы, что может привести к тяжелым последствиям. Сейчас ребенку необходимо наблюдение междисциплинарной бригады специалистов, которая наметит план дальнейшего лечения. Но оплатить дорогое обследование и лечение родители Марка не в силах.

Из письма Кристины Альмухаметовой, мамы Марка:

"Патологию развития – грыжу спинного мозга — у сына обнаружили еще до его рождения. В первые сутки жизни Марка перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань и срочно прооперировали – иссекли грыжу. Малыш быстро восстановился. В развитии он почти не отставал от сверстников: в полгода сел, в девять месяцев начал ползать, в год и два месяца пошел. Но у сына нарушены функции органов малого таза: недержание мочи и кала. Марк постоянно в памперсах, каждые три часа я ставлю катетер для освобождения мочевого пузыря. Заболевание у сына редкое и сложное, местные врачи помочь нам не могут. Год назад мы приехали на обследование в Москву. Здесь у Марка выявили липомы (доброкачественные опухоли) в области позвоночника. Сейчас сыну требуется комплексное наблюдение специалистов: педиатра, невролога, уролога, ортопеда, реабилитолога. Марка готовы принять на обследование и лечение в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Но нам не собрать нужную сумму. Я постоянно занимаюсь сыном, живем на скромные заработки мужа. Помогите, прошу вас!"

Для спасения Марка Альмухаметова не хватает 190 245 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: "В отличие от большинства детей со Spina bifida, Марк может ходить. Но других проблем ему избежать не удалось: происходит обратный заброс мочи в почки, отмечена фиксация спинного мозга (прикрепление спинного мозга к позвоночному столбу. – Русфонд). Необходимо углубленное обследование бригадой специалистов для подбора эффективной терапии и, если потребуется, проведения оперативного лечения".

Внимание!

Цена курсового лечения 658 317 руб.

34 155 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан".

5240 руб. собрали телезрители НТР.

428 677 руб. собрали читатели business-gazeta.ru и rusfond.ru.

Не хватает 190 245 руб.

ПОМОЧЬ МАРКУ

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