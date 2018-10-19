В поисках убийцы "Арматы". Немцы противопоставили "танку будущего" старенький "Челленджер"

Великобритания представила свой ответ российскому танку нового поколения Т-14 "Армата". По крайней мере, в этом уверено немецкое издания Focus. Речь идет о танке Black Night, или "Черная ночь", который недавно презентовала компания BAE Systems.

Стоит отметить, что "Черная ночь" – это всего лишь очередная версия британского основного боевого танка Challenger 2. Хотя изменения в него внесли значительные.

Судя по видео, опубликованному в начале октября, на "Черную ночь", прежде всего, установили комплекс активной защиты, который предназначен для перехвата противотанковых ракет или гранат. Похожий стоит на израильской Merkava и американском Abrams и уже успел доказать свою эффективность в реальном бою.

Также новую модификацию британского танка оснастили системой наблюдения с принципом "хантер-киллер". То есть прицелы командира и наводчика независимы друг от друга: пока один наводит орудие на цель, другой может искать другие угрозы.

Систему управления огнем "Черной ночи" тоже модернизировали. Теперь она лучше захватывает и сопровождает цели, а тепловизионный комплекс способен увидеть, отследить и распознать вражескую боевую машину на большей дистанции.

Впрочем, в остальном это все тот же старенький Challenger 2, у которого экипаж все еще сидит в башне, а снаряды надо заряжать вручную. То есть он находится на целое поколение ниже российского Т-14, а значит и сравнивать эти две машины нельзя. Более того, BAE Systems никогда не позиционировала "Черную ночь" как ответ "Армате".