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Массовое убийство в Керчи 58 минут назад
Бойня в Керчи: новые подробности
Дома у студента Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже, был сейф для оружия.
Представитель Росгвардии рассказал РИА Новости, что перед выдачей разрешения на приобретение оружия проводится проверка жилья покупателя. Там обязательно должен быть специальный оружейный сейф. И дома у семьи Росляковых он был.
Между тем ранее соседи охарактеризовали семью Росляковых как людей с невысоким достатком. Поэтому пока остается неизвестным, где Владислав нашел деньги на ружье и патроны. Один из преподавателей колледжа усомнился в том, что он мог сам заработать деньги. По его мнению, студента кто-то спонсировал.
В свою очередь представитель экстренных служб Крыма высказал версию, откуда Росляков мог взять взрывчатое вещество для бомбы. Он напомнил, что в Керчи, где во время войны шли жестокие бои, осталось большое количество боеприпасов. Периодически черные копатели достают их из земли. По его словам, существуют кустарные технологии извлечения взрывчатого вещества из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умения и опыт. В настоящее время отрабатывается версия, что Росляков мог сделать дома самодельное взрывное устройство на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны.
Мать Владислава Рослякова много лет работает санитаркой в местном онкодиспансере, ее коллеги отзываются о ней как о замкнутом человеке. Один из сотрудников сказал, что в тот день вместе с Галиной принимал пострадавших. "О ней можно говорить только положительно", — говорит он, добавляя, что о своей семье Галина не рассказывала, "и была замкнутой в этом плане". Со дня трагедии Галина Рослякова на работе не появлялась.
Студенты колледжа рассказали, что столовая, где Владислав подорвал свою бомбу, популярностью не пользовалась. Туда почти никто не хотел ходить, так как "там были одни и те же пирожки". "Два года назад там ассортимент был полный, всякие шоколадки, все такое, там было намного больше человек. Помещалось там человек 30 точно", — рассказал третьекурсник Денис.
17 октября Владислав Росляков пришел в политехнический колледж, в котором учился на четвертом курсе. Он открыл стрельбу и подорвал бомбу. В результате погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Между тем в больницы продолжают поступать пострадавшие при взрыве. Как рассказали в региональном Минздраве, обратились двое пострадавших: девушка 2000 года рождения и женщина 1958 года рождения. У девушки — состояние удовлетворительное, у женщины средней степени тяжести. Всего в медучреждениях Крыма на данный момент проходят лечение 22 человека.
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