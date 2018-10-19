На прибавку к пенсии женщина купила чиновнику мыло с веревкой

Скандал в Новосибирске. Недовольная повышением прожиточного минимума пенсионерка принесла в местный Минтруд подарочный набор, купленный на добавленные 89 рублей. В состав набора вошли спички, пачка соли, хозяйственное мыло и веревка.

Пенсионерка попросила передать этот набор новосибирскому министру труда и соцразвития Ярославу Фролову, сообщает РИА Новости. Так она отреагировала на прост прожиточного минимума с 8725 до 8814 рублей.

Министр Фролов решил не давать оценку действий пенсионерки. Он пояснил, что назначенные исходя из стажа работы всем неработающим пенсионерам обычные пенсии индексируют в зависимости от уровня инфляции. И их размер не зависит от величины прожиточного минимума. А гражданам, которые по разным причинам не выработали необходимый трудовой стаж, в соответствии с федеральным законом "О государственной социальной помощи" положена доплата к пенсии, пояснил министр.

Прожиточный минимум является основой для расчета различного рода субсидий. Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством.

Спор о величине прожиточного минимума в Саратовской области стал причиной увольнения саратовского министра труда Натальи Соколовой. Она настаивала на увеличении прожиточного минимума на 288 рублей вместо предлагаемых депутатами 500.

Чиновница заявила, что 3700 рублей будет вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей – "макарошки не подорожали". Когда ей предложили пожить на прожиточный минимум, то чиновница отказалась, сославшись на то, что ей это сделать не позволяет статус.

Позже выяснилось, что к своей зарплате с пятью нулями министр четыре года еще получала материальную помощь по 200 тысяч.