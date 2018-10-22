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22 октября 201810:00

Премьера осени: в прокат выходит историческая драма "Несокрушимый"

25 октября на большие экраны выйдет военно-историческая драма "Несокрушимый" режиссера Константина Максимова. В основу фильма легли реальные события — невероятная история подвига экипажа танка "КВ-1" под руководством Семена Коновалова, который в одиночку вступил в эпическое противостояние с 75 фашистскими танками.

Исторические события разворачивались в июле 1942 года. Натиск гитлеровцев становился все сильнее, враг рвался к Волге. В Ростовской области шли тяжелые оборонительные бои, однако советским войскам все равно приходилось отступать. Приказ выдвинуться на новый рубеж получила и 15-я танковая бригада 9-й армии, вот только машина Коновалова оказалась неисправна. Экипажу нужно было как можно скорее встать в строй или стать заслоном для немецких войск, прикрыв своих товарищей.

"Оживить" машину красноармейцам удалось, но вот уйти они не успели: неожиданно из-за холма выскочили две немецкие бронемашины, проводившие разведку территории для двигавшейся за ними колонны из 75 танков. Успев подбить одну из танкеток, танкисты занимают удобную позицию в лощине и решают принять неравный бой. Думал ли когда-нибудь простой парень из глубинки, что станет героем? Как им в одиночку удалось уверить гитлеровцев в том, что небольшой хутор защищает крупное советское подразделение, и записать на свой счет 16 танков противника, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой? Кто же на самом деле оказался для немцев несокрушимым — легендарный тяжелый танк "Климент Ворошилов" или дух русского человека, защищающего свою землю?

Об этой войне написано уже множество произведений и сняты десятки фильмов: величественных и скромных, героических и трогательных, торжественно победных и пронзительно человечных, заставляющих гордиться и плакать от боли. Однако в творчестве все новых поколений продолжается осмысление тех событий и судеб — не все герои еще названы по именам, не все истории подвигов рассказаны.

"Несокрушимый" — фильм не про героев с плакатов, а про обычных и очень непохожих ребят, которые очень хотели жить, но в решающую минуту сумели объединиться и принять единственно верное решение.

"Мы сделали фильм не про войну как таковую, а про людей, их отношения. Им было страшно. Тяжело. Не все рождаются героями. И так хочется рассказать о них больше. У всех своя маленькая история: у всех были дети, жены, любовь, какие-то планы на жизнь. Часто говорю, что пока мы все эти истории не расскажем, мы будем делать фильмы про войну", — объясняет режиссер картины Константин Максимов.

Перед съемками была проделана огромная подготовительная работа. "Режиссер полностью погрузился в эпоху, документы, книги-воспоминания, даже в техническую документацию и чертежи танков. Это по праву его история и его сценарий", — говорит продюсер и исполнительница главной роли Ольга Погодина.

Реализовать идею удалось благодаря кинокомпании "Ода Фильм Продакшн", Министерству культуры РФ и Российскому военно-историческому обществу, а официальным спонсором выступил банк ВТБ.

"Во время Великой Отечественной войны было совершено немало подвигов, и до нас дошли истории о чести, о смелости, о силе человеческого духа, о патриотизме. Важно не просто не забывать о событиях тех лет — важно говорить о них, показывать молодежи эти примеры, и облекать их в художественную форму — это современное и правильное, на наш взгляд, решение. Мы уверены, что сюжет "Несокрушимого" не оставит равнодушными зрителей самых разных возрастов", — рассказывает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Главных героев в фильме сыграли известные актеры Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Олег Фомин, Сергей Горобченко, Василий Седых, Николай Добрынин и Ольга Погодина.

"Проект натуралистично снимался. Танки были настоящие. Я этим горжусь! — вспоминает Андрей Чернышов, исполнитель роли Семена Коновалова. — Смотря на дымящиеся остовы машин, воронки от взрывов, выжженную землю, я вдруг понял, какая была война на самом деле. Мы всегда видим Великую Отечественную войну в черно-белой хронике, и нам кажется, что это где-то далеко. Но когда ты видишь своими глазами весь этот ужас, то понимаешь, что война — это настоящая трагедия".

"Это сильная и яркая история. Выжить и победить в страшной войне. Любовь и красота в нечеловеческой обстановке. Сила, свобода человеческого духа. И, конечно же, непобедимый, несокрушимый "КВ-1", всем танкам танк, танк-легенда, "танк-призрак", как называли его немцы!", — добавляет актер Сергей Горобченко.

Погрузиться в события тех дней, увидеть невыдуманную историю реальных людей, вместе с ними прочувствовать все бедствия войны и поразиться стойкости, смелости, верности и мужеству героев можно будет в кинотеатрах с 25 октября.

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