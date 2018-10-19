Глушаков и Ещенко играют за молодежную команду "Спартака"

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков и его партнер Андрей Ещенко вышли на поле в составе молодежной команды столичного клуба в матче против тульского "Арсенала". Глушаков даже забил гол на одной из первых минут матча.

Как уже сообщали Вести.Ru, два бывших игрока основы были отправлены в "молодежку" после того, как попали в скандальную ситуацию вокруг поддержки критиков гласного тренера "красно-белых" Массимо Карреры, развернувшейся в Интернете. Пока итальянский наставник не готов вернуть игрокам место в составе главной команды.