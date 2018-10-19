Кокорина и Ко отправили обратно за решетку

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и побоях, до 8 декабря останутся в СИЗО. Мосгорсуд выбрал жесткую линию, не вняв ни доводам адвокатов, ни извинениям, которые, в частности, Кокорин принес потерпевшим.

Около часа понадобилось судье, чтобы вынести решение в отношении Павла Мамаева — и оно не в пользу футболиста. Фигурант уголовного дела о хулиганстве по-прежнему будет находиться под стражей в следственном изоляторе.

Сам Павел Мамаев в суде не появился, он участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. За решеткой футболист вот уже восемь дней, и за это время были проведены допросы и очные ставки. На них Мамаев признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, стороне защиты удалось договориться с одним из потерпевших — Денисом Паком, и он снял все свои претензии в отношении полузащитника.

Именно таковы были доводы адвоката, но на судью они влияния не оказали. Против выхода из-под стражи под залог или избрания в качестве меры пресечения домашнего ареста был и следователь. По словам адвоката, теперь придется идти по пути переквалификации уголовного дела с хулиганства на более мягкую статью — "Побои". Ведь бил якобы только Александр Кокорин, а Павел Мамаев просто находился рядом.

"Павлу извиняться не за что. И фактически в этой части мы ставим вопрос о том, что он непричастен к совершению хулиганских действий в отношении данного лица", — заявил адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

Чуть позже в Мосгорсуде рассмотрели аналогичные просьбы в отношении еще двух нападавших — братьев Кирилла и Александра Кокориных. Футбольный клуб "Зенит" даже прислал письмо, в котором попросил выпустить своего нападающего из-под стражи.

Результат тот же — оставить меру пресечения без изменения. На судью не подействовали доводы адвокатов о том, что футболисты готовы сотрудничать со следствием и даже добровольно сдали следователям свои заграничные паспорта, чтобы гарантированно находиться на территории России.

Мосгорсуд рассматривает дело четвертого фигуранта, который появился в уголовном деле совсем недавно. Друг футболистов Александр Протасовицкий тоже участвовал в избиениях. Решения по этому вопросу пока нет.