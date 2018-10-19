Пассажиры крупнейшей авиакомпании Аргентины пострадали из-за турбулентности

Перелет из Майами в Буэнос-Айрес надолго запомнится пассажирам авиакомпании Aerolineas Argentinas, чей аэробус попал в зону турбулентности. Итогом "неимоверной тряски" стали полученные 15 пассажирами травмы, помятый багаж и повреждение самого самолета, отмечает 7 News.

Инцидент произошел в четверг, 18 октября, когда направлявшийся в столицу Аргентины Airbus A330 находился на высоте 11,9 тысячи метров примерно в 90 километрах от бразильского Рио-Бранко. Пилот увел самолет в сторону от грозового фронта, но в результате попал в зону турбулентности.

Воздушное судно, как позже рассказали пассажиры, трясло на протяжении 15 минут. За это время его салон превратился некое подобие свалки — все вещи и пища оказались вперемешку на полу, с потолка свисали кислородные маски, одна из панелей внутренней обшивки треснула.

Легкие травмы получили 15 из находившихся на борту 192 человек, восьмерых из них после приземления отправили на обследование.

Aerolineas — крупнейший авиаперевозчик Аргентины — начала расследование инцидента, вина за который может быть частично возложена на экипаж аэробуса.