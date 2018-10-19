Возвращение Бочкарева: посольство России готовит документы

В посольстве России в Норвегии подтвердили факт освобождения задержанного по подозрению в шпионаже россиянина Михаила Бочкарева. В настоящее время сотрудники занимаются оформлением документов для его возвращения в РФ, передает "Интерфакс".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что сотрудник аппарата верхней палаты российского парламента Михаил Бочкарев, задержанный в Норвегии, освобожден из-под стражи и скоро приедет в Россию.

Как сообщалось, Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло. Западные СМИ пишут, что его подозревают в незаконной информационной деятельности.

Между тем, в МИД РФ отметили, что Бочкарев прибыл в Норвегию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.