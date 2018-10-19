Умер актер Дмитрий Солодовник

Опытный артист, но совсем молодой человек: ушел из жизни актер Малого театра Дмитрий Солодовник. Ему было всего 39 лет. Но в 2019 году должно было исполниться 20 лет его работы в Малом театре: на сцену театра он вышел еще студентом, сыграв Ивана в "Коньке-горбунке" Ершова.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

На сцене Малого театра Дмитрий Солодовник воплотил 26 ролей. За исполнение роли Хлестакова Дмитрий Солодовник был награжден премией правительства России. Он играл в спектаклях по пьесам Фонвизина, Островского, Гоголя.

Солодовник окончил Щепкинское театральное училище. Он учился на курсе Юрия Соломина, который возглавляет сейчас Малый театр.