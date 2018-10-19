Два храма УПЦ подали в суд на Раду

Два храма Украинской православной церкви (УПЦ) просят Верховный суд Украины признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о томосе (указе) об автокефалии УПЦ.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало агентство "Украинские новости", ссылаясь на материалы суда.

Речь идет о жалобах в кассационный административный суд от религиозной общины при храме Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области и Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигиального монастыря Житомирской епархии Украинской православной церкви.

В ответ Верховный суд возбудил два дела и постановил рассмотреть их в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и в течение двух месяцев, до 9 декабря.

19 апреля 2018 года Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ.

На заседание синода, которое состоялось 9-11 октября, Константинопольский патриархат постановил запустить процесс предоставления автокефалии церкви на Украине и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Было также объявлено о снятии анафемы с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, общественность была поставлена в известность о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

В этой ситуации синод Русской православной церкви, состоявшийся в Минске, 15 октября решил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Как пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Волоколамский Иларион, иначе поступить было невозможно, поскольку намерение Константинополя предоставить Украине автокефалию противоречит церковным канонам — одна поместная церковь не имеет право вмешиваться в дела другой.

Он подчеркнул, что в данной ситуации архиереи и священники Русской православной церкви не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Через несколько дней решение РПЦ поддержала Русская православная церковь за рубежом.