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Раскол в православном мире 1 час назад
Два храма УПЦ подали в суд на Раду
Два храма Украинской православной церкви (УПЦ) просят Верховный суд Украины признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о томосе (указе) об автокефалии УПЦ.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало агентство "Украинские новости", ссылаясь на материалы суда.
Речь идет о жалобах в кассационный административный суд от религиозной общины при храме Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области и Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигиального монастыря Житомирской епархии Украинской православной церкви.
В ответ Верховный суд возбудил два дела и постановил рассмотреть их в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и в течение двух месяцев, до 9 декабря.
19 апреля 2018 года Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ.
На заседание синода, которое состоялось 9-11 октября, Константинопольский патриархат постановил запустить процесс предоставления автокефалии церкви на Украине и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.
Было также объявлено о снятии анафемы с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, общественность была поставлена в известность о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.
В этой ситуации синод Русской православной церкви, состоявшийся в Минске, 15 октября решил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.
Как пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Волоколамский Иларион, иначе поступить было невозможно, поскольку намерение Константинополя предоставить Украине автокефалию противоречит церковным канонам — одна поместная церковь не имеет право вмешиваться в дела другой.
Он подчеркнул, что в данной ситуации архиереи и священники Русской православной церкви не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
Через несколько дней решение РПЦ поддержала Русская православная церковь за рубежом.
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