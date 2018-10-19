Слезы раскаяния не помогли Александру Кокорину

Экс-футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за питерский "Зенит", оставлен Мосгорсудом под стражей по делу о двух драках. Игрок на слушаниях апелляции, заявленной его адвокатами, расплакался, но это не тронуло сердце судей.

Кокорин считает, что "Тверской суд избрал слишком суровую меру": "Я неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим, в том числе и лично на очных ставках. Я полностью осознаю вину и раскаиваюсь. Это недостойный поступок, он стал для меня уроком".

Футболист настаивает, что он не опасный преступник: "У меня нет намерения скрываться, — цитирует Кокорина Sport24.Ru. – У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии".

Особо зенитовец остановился на кампании в прессе, которая сопутствует скандальному делу с участием его брата Кирилла и игрока "Краснодара" Павла Мамаева: "Мне неприятна грязь по телевидению и в интернете, она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям". После этих слов Кокорин расплакался.

Мосгорсуд оставил под стражей до 8 декабря всех участников двух инцидентов, которые случились 8 октября на автостоянке и в одном из столичных кафе. Кокорину и его подельникам вменяются статьи "хулиганство" и "побои", максимальное наказание по которым может составить до семи лет колонии.